20enne sorpresa a rubare profumi in un negozio a Como era già nota alle forze dell' ordine | denunciata

Una giovane di 20 anni di Gravedona è stata denunciata a Como per tentato furto aggravato. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa dal personale mentre tentava di sottrarre profumi all’interno di un negozio. L’episodio si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione dei furti nei punti vendita della zona.

Una ragazza è stata denunciata per tentato furto aggravato dopo un intervento della Polizia di Stato di Como presso un grande magazzino del centro città. Il soggetto, una 20enne di Gravedona già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dopo aver tentato di oltrepassare le casse senza pagare diversi profumi per un valore di circa 240 euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, come reso noto dalla Questura. 20enne sorpresa a rubare a Como L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una volante è stata chiamata a intervenire in un grande magazzino situato in via Pietro Boldoni, nel cuore di Como. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 20enne sorpresa a rubare profumi in un negozio a Como, era già nota alle forze dell'ordine: denunciata Leggi anche: Controlli a tappeto a Cantù: denunciati due giovani della “baby gang” già nota alle forze dell'ordine Killer in azione nel napoletano, alle 20.30 ucciso in un agguato a Scisciano un 48enne già noto alle forze dell'ordine

Un omicidio sconvolge Scisciano: alle 20.30 un uomo di 48 anni, noto alle forze dell’ordine, viene ucciso in un agguato. I Carabinieri intervenuti hanno rinvenuto il corpo a terra, in un lago di sangue. L’episodio si aggiunge a una serie di eventi criminosi nella zona, alimentando timori e interrogativi sulla sicurezza locale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Lasagna cremosa al cavolo nero Una sorpresa in ogni strato! Tempo totale: 1 ora 20 minuti Tempo di preparazione: 40 minuti Tempo di cottura: 40 minuti Ingredienti per 6 porzioni: 250 g di sfoglie per lasagna 400 g di salsiccia fresca 400 g di cavolo nero - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.