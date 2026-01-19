Nel 2025, i miliardari globali hanno raggiunto un nuovo record, superando i 3.000 individui con un incremento di ricchezza di oltre 2.000 miliardi di dollari. Mentre guerre, tensioni commerciali e crisi climatiche continuano, questa crescita evidenzia come alcune élite economiche possano trarre vantaggio da contesti di instabilità, influenzando democrazia e regole dell’economia a proprio favore.

Guerre, tensioni commerciali e crisi climatica non li hanno sfiorati. Il 2025 è stato un anno di bonanza per i miliardari globali, che hanno superato per la prima volta quota 3mila e tra novembre 2024 e novembre 2025 hanno visto esplodere la propria ricchezza netta di 2.500 miliardi di dollari, a un totale di 18.300: fa +16,2%, un tasso tre volte superiore alla crescita media registrata tra 2020 e 2024. I primi 12 nella classifica delle fortune globali, da Elon Musk a Bernard Arnault passando per Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, possiedono oggi quanto la metà più povera dell’umanità. E l’aumento della concentrazione della ricchezza, scrive Oxfam nel suo annuale rapporto sulla disuguaglianza globale, non fa che alimentare un circolo vizioso ben noto: la “cattura” della politica da parte dei super ricchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 2025 da record per i miliardari. “Nuovi oligarchi che manipolano democrazia e regole dell’economia per avvantaggiare i propri interessi”

Leggi anche: "Xylella, strage di ulivi sani e malati: il sistema che ha privilegiato i propri interessi"

Leggi anche: Webcracy, la verità sorvegliata: il libro di Glauco Benigni svela i falsi miti della Rete e i nuovi oligarchi dell’Intelligenza artificiale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bmw, un 2025 da record in Italia e, ancora una volta, è primo tra i marchi «premium» - Un anno molto positivo per la filiale del gruppo: Bmw e Mini sono cresciute complessivamente del 7,4% rispetto al 2024. corriere.it