10eLotto a Verolengo vinti 75mila euro
Esulta il Piemonte con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 75mila euro in corso Delio Verna a Verolengo grazie a un 7 'Doppio Oro'. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
10eLotto, a Verolengo vinti 75mila euro - Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 75mila euro in corso Delio Verna a Verolengo grazie a un 7 'Doppio Oro'. Scrive torinotoday.it
Colpo da 75mila euro a Verolengo con il 10eLotto: vincita centrata in corso Verna - A Verolengo, in corso Delio Verna, il Piemonte festeggia un’altra vincita significativa: 75mila euro centrati con un 7 Doppio Oro nel concorso del 10eLotto di giovedì 27 novembre 2025. Riporta giornalelavoce.it