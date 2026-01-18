Zverev show | Io e te non siamo capaci di fare un'intervista normale Tra noi non funzionerà mai

Dopo la vittoria all'esordio agli Australian Open contro Diallo, Alexander Zverev ha partecipato a un'intervista sulla Rod Laver Arena con Andrea Petkovic. Durante il confronto, il tennista tedesco ha commentato in modo diretto e spontaneo, precisando alcune proprie affermazioni e offrendo uno spaccato autentico del suo carattere e della sua personalità nel mondo del tennis.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.