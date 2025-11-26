Zirkzee Juve il futuro dell’olandese è praticamente delineato | non rientra più nei piani del Manchester United! Cosa succede ora
Zirkzee Juve, lo United apre all’addio e la Roma è pronta all’offerta: i bianconeri si defilano, l’attacco è considerato completo dopo i colpi estivi. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra essere arrivato definitivamente ai titoli di coda. L’avventura inglese dell’attaccante olandese, esploso in Serie A con la maglia del Bologna, non è mai decollata come sperato e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la separazione a gennaio è ormai lo scenario più probabile. I Red Devils, delusi dal rendimento del giocatore e alle prese con nuove strategie tecniche, hanno deciso di aprire le porte alla cessione e sono pronti ad ascoltare le offerte che arriveranno nella prossima finestra di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
?#Zirkzee é FUORI dal progetto del nuovo allenatore del Manchester United, l’olandese non piace ad Amorin. La Juventus si sta muovendo per portarlo a Torino. [@sportmediaset] - facebook.com Vai su Facebook
#Amorim fa un doppio annuncio su #Zirkzee e #Mainoo Indizio sul loro futuro Vai su X
Zirkzee Juve: sarà duello tra due club italiani a gennaio. Hanno già sondato il terreno per l’ex obiettivo bianconero, ecco dove potrebbe giocare l’olandese - Dove potrebbe giocare l’olandese, accostato anche al calciomercato bianconero. Segnala juventusnews24.com
Zirkzee Juve, l’olandese torna in Serie A? Quel club sta lavorando col Manchester United al possibile prestito: tutti gli aggiornamenti - La Roma di Gasperini spinge per l’olandese, si lavora al prestito con il Manchester United Il calciomercato della Juventus potrebbe registrare ... Da juventusnews24.com
Mercato Juve: torna di moda Zirkzee per rinforzare l'attacco a gennaio - La Juventus, stando alle ultime news di calciomercato, sarebbe tornata sulle tracce di Joshua Zirkzee. Come scrive it.blastingnews.com