26 nov 2025

Zirkzee Juve, lo United apre all’addio e la Roma è pronta all’offerta: i bianconeri si defilano, l’attacco è considerato completo dopo i colpi estivi. Il futuro di  Joshua Zirkzee  al  Manchester United  sembra essere arrivato definitivamente ai titoli di coda. L’avventura inglese dell’attaccante olandese, esploso in  Serie A  con la maglia del  Bologna, non è mai decollata come sperato e, secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, la separazione a  gennaio  è ormai lo scenario più probabile. I  Red Devils, delusi dal rendimento del giocatore e alle prese con nuove strategie tecniche, hanno deciso di aprire le porte alla cessione e sono pronti ad ascoltare le offerte che arriveranno nella prossima finestra di  calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, il futuro dell’olandese è praticamente delineato: non rientra più nei piani del Manchester United! Cosa succede ora

