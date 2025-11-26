Zirkzee Juve il futuro dell’olandese è praticamente delineato | non rientra più nei piani del Manchester United! Cosa succede ora

Zirkzee Juve, lo United apre all’addio e la Roma è pronta all’offerta: i bianconeri si defilano, l’attacco è considerato completo dopo i colpi estivi. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra essere arrivato definitivamente ai titoli di coda. L’avventura inglese dell’attaccante olandese, esploso in Serie A con la maglia del Bologna, non è mai decollata come sperato e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la separazione a gennaio è ormai lo scenario più probabile. I Red Devils, delusi dal rendimento del giocatore e alle prese con nuove strategie tecniche, hanno deciso di aprire le porte alla cessione e sono pronti ad ascoltare le offerte che arriveranno nella prossima finestra di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

