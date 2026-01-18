Zirkzee Juve la trattativa è in salita | il Manchester United non dà l’ok per la cessione Cosa sta accadendo

La trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Zirkzee si complica, poiché i Red Devils non hanno ancora dato il via libera alla cessione. La società bianconera insiste sulla punta, mentre lo United si concentra su altri obiettivi, tra cui En-Nesyri. La situazione resta in evoluzione, con l’incertezza che caratterizza i prossimi passi di questa trattativa di mercato.

Zirkzee Juve, pressing alto sulla punta mentre lo United blocca l’ex Bologna e l’alternativa è En-Nesyri. L’emergenza offensiva, resa ancor più evidente dalla recente sterilità mostrata in campionato, impone un’accelerata decisiva e pragmatica nelle strategie di mercato della Juventus. Con il reparto avanzato che fatica terribilmente a concretizzare la mole di gioco prodotta, l’amministratore delegato Damien Comolli ha deciso di cambiare rotta in maniera netta, individuando un nuovo obiettivo prioritario per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo le ultime, importanti indiscrezioni rivelate dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i bianconeri stanno lavorando proprio in queste ore su Jean-Philippe Mateta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il nome di Joshua Zirkzee torna a circolare tra i rumors di mercato della Juventus. L’attaccante, attualmente al Manchester United, cerca una nuova opportunità per rilanciarsi dopo le esperienze in Premier e in prestito al Bologna. La società bianconera monitora attentamente la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato. Intanto, Spalletti preferisce un profilo più fisico come Mateta, lasciando aperte diverse possibilità per il reparto offensivo.

