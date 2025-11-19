Rinnovo contratti | stanziati 20?miliardi per il 2028-30 altri?10?miliardi | È un risultato storico afferma Zangrillo
Il ministro per la Pubblica Amministrazione ha reso noto che nelle ultime due leggi di bilancio sono stati stanziati 20?miliardi di euro per i rinnovi contrattuali 2022?2024 e 2025?2027. In aggiunta, ha anticipato che per la tornata 2028?2030 sono previsti ulteriori 10?miliardi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Rinnovo dei contratti della dirigenza #medica e #sanitaria. Un passo importante che dà continuità al lavoro di questi anni: valorizzare chi ogni giorno tiene in piedi il Servizio Sanitario Nazionale e garantire retribuzioni più giuste. Vai su X
Rinnovo dei contratti della dirigenza medica e sanitaria. Un passo importante che dà continuità al lavoro di questi anni: valorizzare chi ogni giorno tiene in piedi il Servizio Sanitario Nazionale e garantire retribuzioni più giuste grazie alle risorse messe nelle ulti - facebook.com Vai su Facebook
Comparto Sanità. Zangrillo: “Non metteremo altre risorse sul rinnovo del contratto” - Il Ministro della Pa: “Considero abbastanza surreale che ci siano dei sindacati che fanno ancora ostruzionismo. Lo riporta quotidianosanita.it
Rinnovo contratti. Cosmed: “È emergenza. Il governo garantisca il recupero delle risorse accessorie” - “Dopo otto anni di blocco si rischia una disfatta che avrebbe gravi ripercussioni sulla credibilità della politica, delle Istituzioni e dell’intero sistema delle relazioni sindacali”. Riporta quotidianosanita.it
Contratti collettivi, quasi 6 milioni di lavoratori in attesa del rinnovo: le novità - Oltre quattro dipendenti su dieci sono in attesa del rinnovo del contratto e quindi del recupero del potere d'acquisto dei loro salari. Si legge su tg24.sky.it