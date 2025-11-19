Rinnovo contratti | stanziati 20?miliardi per il 2028-30 altri?10?miliardi | È un risultato storico afferma Zangrillo

Il ministro per la Pubblica Amministrazione ha reso noto che nelle ultime due leggi di bilancio sono stati stanziati 20?miliardi di euro per i rinnovi contrattuali 2022?2024 e 2025?2027. In aggiunta, ha anticipato che per la tornata 2028?2030 sono previsti ulteriori 10?miliardi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it