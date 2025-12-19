Compleanno Pagliuca il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 59 anni – FOTO
L'Inter celebra i 59 anni di Gianluca Pagliuca con un messaggio speciale sui social. Il club nerazzurro rende omaggio all’ex portiere, ricordando il suo contributo e la sua carriera. Un gesto di affetto che sottolinea l’importanza di Pagliuca nella storia dell’Inter e nel cuore dei tifosi. Un compleanno all'insegna della gratitudine e dell'affetto da parte della società.
Inter News 24 Compleanno Pagliuca, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 59 anni dell’ex estremo difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Gianluca Pagliuca. Lo storico portiere nerazzurro compie oggi 59 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Gianluca Pagliuca!??? pic.twitter.comAl3GiCJICr — Inter?? (@Inter) December 18, 2025 Su inter.it si legge: « Affidabilità, personalità e talento. Gianluca Pagliuca è stato uno dei volti simbolo dell’Inter degli anni ’90, un portiere capace di entrare nell’immaginario nerazzurro grazie a prestazioni decisive e a una presenza costante tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com
