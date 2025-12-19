Compleanno Pagliuca il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 59 anni – FOTO

L'Inter celebra i 59 anni di Gianluca Pagliuca con un messaggio speciale sui social. Il club nerazzurro rende omaggio all’ex portiere, ricordando il suo contributo e la sua carriera. Un gesto di affetto che sottolinea l’importanza di Pagliuca nella storia dell’Inter e nel cuore dei tifosi. Un compleanno all'insegna della gratitudine e dell'affetto da parte della società.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.