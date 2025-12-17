mostra di martin sommer vincitore del premio giovane emergente trieste contemporanea 2025

Trieste Contemporanea presenta la mostra personale di Martin Sommer, vincitore del premio giovane emergente 2025. L’esposizione, curata da Alice Debianchi, si inaugura giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo Studio Tommaseo, offrendo un’occasione unica per scoprire il lavoro di uno degli artisti emergenti più promettenti del momento.

