Mostra di Martin Sommer vincitore del premio giovane emergente Trieste Contemporanea 2025
Trieste Contemporanea presenta la mostra personale di Martin Sommer, vincitore del premio giovane emergente 2025. L’esposizione, curata da Alice Debianchi, si inaugura giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo Studio Tommaseo, offrendo un’occasione unica per scoprire il lavoro di uno degli artisti emergenti più promettenti del momento.
Trieste Contemporanea presenta Emsst Exhibition Martin Sommer Studio Tommaseo, mostra personale di Martin Sommer a cura di Alice Debianchi, che inaugura giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo Studio Tommaseo.La mostra si inserisce nel programma di attività dell’istituzione dedicato al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte
Leggi anche: “Riflessioni oniriche” di Paola Lunghini in mostra a Trieste
Jurassic World Rebirth Dinosaurs Rule the Earth Scarlett Johansson
Mostra di Martin Sommer, vincitore del premio giovane emergente Trieste Contemporanea 2025 - Trieste Contemporanea presenta Emsst Exhibition Martin Sommer Studio Tommaseo, mostra personale di Martin Sommer a cura di Alice Debianchi, che inaugura giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo ... triesteprima.it
Sabato 7 dicembre, in occasione della grande mostra “Martin Parr. Short & Sweet” al Museo Civico Archeologico di Bologna, Martin Parr sarà in città per uno speciale incontro gratuito con il pubblico, ospitato nella suggestiva cornice del Cinema Modernissi - facebook.com facebook
Mostra su Martin Luther King dal 28/10/2025 al 15/01/2026 presso l'Università La Sapienza! Ingresso: GRATUITO Museo di Scienze della Terra (MUST) Info complete ow.ly/oSny50XIbTb x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.