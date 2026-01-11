WWE | Riyadh ospiterà la prima Royal Rumble internazionale ma lo stadio non è ancora pronto

La Royal Rumble 2026 della WWE si terrà a Riyadh, segnando la prima edizione internazionale dell’evento. Tuttavia, lo stadio dedicato all’evento non è ancora completato, sollevando dubbi sui tempi e le modalità dell’organizzazione. La creazione di una struttura completamente nuova testimonia l’importanza crescente dell’evento a livello globale, anche se alcune questioni logistiche rimangono aperte.

La Royal Rumble 2026 della WWE sta già facendo la storia prima ancora che il primo wrestler entri sul ring, perché l’azienda sta costruendo uno stadio completamente nuovo appositamente per ospitarla. Esatto: la prima Royal Rumble internazionale di sempre si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, il 31 gennaio, all’interno di una struttura che, tecnicamente, non è ancora stata completata. Una Royal Rumble senza precedenti: WWE, Riyadh e uno stadio da completare. Lo show è previsto nel King Abdullah Financial District, dove è in corso la costruzione di un nuovo stadio pensato specificamente per l’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

