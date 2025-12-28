VIDEO | AJ Styles rifiuta di firmare una cintura AEW ma manda messaggi di affetto agli Young Bucks

Durante un evento non televisivo della WWE a Tampa il 27 dicembre 2025, un video virale sui social mostra AJ Styles che si ferma a firmare oggetti per i fan. In un momento di cortesia, l’atleta rifiuta di firmare una cintura AEW, ma invia comunque messaggi di stima agli Young Bucks, dimostrando rispetto e professionalità sul ring.

Durante l’evento non televisivo della WWE tenutosi a Tampa, in Florida, il 27 dicembre 2025, un video diventato virale sui social mostra AJ Styles mentre si ferma a firmare oggetti per i fan presenti. Quando però un appassionato gli porge una cintura dell’ All Elite Wrestling Championship, il veterano della WWE rifiuta con garbo di apporre la sua firma. “Nick, Matt, vi voglio bene, ma questa non posso firmarla!” Il legame con gli Young Bucks e il Bullet Club. Il riferimento di Styles è rivolto a Nick Jackson e Matt Jackson, gli Young Bucks, con cui ha condiviso gli anni del Bullet Club durante la loro run da heel nella NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

