william e kate middleton che nel giorno del ritorno a londra di harry saranno a centinaia di chilometri di distanza

Il 21 gennaio, mentre Harry si presenterà a Londra per l'ultima fase del processo contro Associated Newspapers, William, Kate e re Carlo III saranno in Scozia. La coincidenza solleva domande sulla presenza dei membri della famiglia reale: si tratta di una semplice casualità o di una scelta strategica? Un approfondimento sulle possibili motivazioni dietro questa distribuzione geografica.

Anche William e Kate Middleton, quando Harry arriverà a Londra, si troveranno a centinaia di chilometri di distanza dalla capitale britannica. I principi del Galles (sarà una coincidenza?) proprio il 21 gennaio hanno in programma un doppio impegno congiunto in Scozia: prima visiteranno la National Curling Academy di Stirling per incontrare le squadre olimpiche e paralimpiche di curling della Gran Bretagna in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali; quindi faranno la loro apparizione al Radical Weavers a Stirling, uno studio di tessitura a mano ancora in attività che funge anche da ente benefico dove i clienti imparano a conoscere la tradizione del tartan scozzese e beneficiano delle qualità terapeutiche della tessitura, creando al contempo coperte e tessuti da donare a chi ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Kate Middleton, cosa pensa davvvero della faida fra Harry e William

La relazione tra William e Harry è spesso al centro dell’attenzione pubblica, mentre l’opinione di Kate Middleton emerge come elemento di equilibrio. La duchessa di Cambridge, nota per il suo ruolo di moderatrice, mantiene un atteggiamento discreto e riservato, preferendo non commentare pubblicamente le tensioni familiari. La sua posizione riflette un desiderio di stabilità e unità all’interno della famiglia reale, anche in momenti di difficoltà.

