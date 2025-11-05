Lutto per William e Kate Middleton | è morto a 45 anni precipitando dal tetto di un hotel di Londra il loro caro amico Ben Duncan

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, che aveva conosciuto i principi del Galles ai tempi dell’università di St Andrews ed era stato tra i primi a osservare da vicino la nascita della loro storia d’amore, è precipitato da un'altezza di circa trenta metri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

lutto per william e kate middleton 232 morto a 45 anni precipitando dal tetto di un hotel di londra il loro caro amico ben duncan

© Vanityfair.it - Lutto per William e Kate Middleton: è morto a 45 anni, precipitando dal tetto di un hotel di Londra, il loro caro amico Ben Duncan

