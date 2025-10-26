La nostra interessante chiacchierata a tema intelligenza artificiale con Valerio Jalongo per il suo Wider Than the Sky, special screening della Festa del Cinema Roma, prossimamente in sala con Wanted. È il tema del momento, ma è anche uno strumento che si sta inserendo con velocità e prepotenza delle nostre vite. Proprio per questo, per la rapidità con cui si sta diffondendo ed evolvendo, è un tema difficile da trattare: si rischia di essere obsoleti rapidamente e di non fornire al pubblico quell'approfondimento che si può aspettare e che desidererebbe avere. Per questo ci ha stupito Wider than the Sky, il documentario firmato da Valerio Jalongo che è stato presentato in anteprima come special screening alla Festa del Cinema di Roma e che sarà prossimamente al cinema distribuito da Wanted: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wider Than the Sky e l’intelligenza artificiale spiegata da Valerio Jalongo