volley femminile a2 snodo volley modena con busto punti chiave

Nell’ultima giornata della prima fase del campionato di A2 femminile di pallavolo, il Volley Modena affronta in casa il Futura Busto Arsizio. L’incontro si svolge alle 17 al PalaMadiba e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la possibilità di consolidare le proprie posizioni in classifica. Un appuntamento di rilievo che chiude questa prima fase del torneo, offrendo spunti di interesse per appassionati e addetti ai lavori.

Ultima giornata della prima fase di campionato, nel torneo di A2 femminile di pallavolo, giornata doppiamente speciale per il Volley Modena, che la gioca in casa ospitando alle 17 al PalaMadiba le lombarde del Futura Busto Arsizio. Doppia. Battere 3-0 o 3-1 Busto Arsizio, per Modena significherebbe trascinarlo in Poule Retrocessione, oltretutto portandosi dietro i tre punti conquistati oggi, aumentando considerevolmente il bottino di punti al via della seconda fase di campionato. Per il regolamento di quest’anno infatti, le squadre si portano nella Poule a cui parteciperanno, i punti conquistati con le squadre con cui passano il turno: per il momento il Volley Modena è sicuro di avere il punto fatto contro Imola, mentre tutto il resto dipenderà soprattutto dai risultati delle partite tra Altamura e Offanengo, e tra Altino e Talmassons, con le abruzzesi che devono vincere da tre per fare la Poule Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

