Volley Femminile A2 Volley Modena ospita Offanengo Sono punti già decisivi per la salvezza

Neanche il tempo di gustarsi la tanto agognata prima vittoria in serie A, che di nuovo il Volley Modena torna in campo alle 20.30 al PalaMadiba contro Bressan Offanengo, nella seconda gara di un trittico decisamente importante in prospettiva futura, che si concluderà domenica ad Imola. Salvezza. Il regolamento prevede che le squadre nella seconda fase, si portino dietro i risultati, ed i punti, conquistati contro le squadre qualificate per la medesima Poule, e siccome Altamura, Offanengo ed Imola hanno ampie possibilità di condividere il destino di Lancellotti e compagne, ecco che la gara contro le cremonesi assume grande rilevanza, un po’ come è successo in Puglia, ma magari senza regalar punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

