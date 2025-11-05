Volley Femminile A2 Volley Modena ospita Offanengo Sono punti già decisivi per la salvezza

Sport.quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neanche il tempo di gustarsi la tanto agognata prima vittoria in serie A, che di nuovo il Volley Modena torna in campo alle 20.30 al PalaMadiba contro Bressan Offanengo, nella seconda gara di un trittico decisamente importante in prospettiva futura, che si concluderà domenica ad Imola. Salvezza. Il regolamento prevede che le squadre nella seconda fase, si portino dietro i risultati, ed i punti, conquistati contro le squadre qualificate per la medesima Poule, e siccome Altamura, Offanengo ed Imola hanno ampie possibilità di condividere il destino di Lancellotti e compagne, ecco che la gara contro le cremonesi assume grande rilevanza, un po’ come è successo in Puglia, ma magari senza regalar punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley femminile a2 volley modena ospita offanengo sono punti gi224 decisivi per la salvezza

© Sport.quotidiano.net - Volley Femminile A2. Volley Modena ospita Offanengo. Sono punti già decisivi per la salvezza

Scopri altri approfondimenti

volley femminile a2 volleyVolley Femminile A2. Volley Modena ospita Offanengo. Sono punti già decisivi per la salvezza - Neanche il tempo di gustarsi la tanto agognata prima vittoria in serie A, che di nuovo il Volley Modena torna in campo alle 20. Lo riporta sport.quotidiano.net

volley femminile a2 volleyVolley A2 donne: ore 18,30 a Chieti - Andando a scavare nelle cifre le padrone di casa hanno messo a segno 18 ace, 29 quelle di Cavalli e compagne; la Clai batte le avversarie anche nei muri vincenti: 59- Secondo ilrestodelcarlino.it

Le protagoniste dell'A2 Femminile in campo per la 6a giornata - Talmassons nel Girone B mettono in palio il primato. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Volley Femminile A2 Volley