Violenza a scuola inasprimento misure di sicurezza per alunni Valditara | Metal detector negli istituti più a rischio

Il ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, con decisioni che spetteranno ai dirigenti scolastici. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza degli studenti e prevenire episodi di violenza, come l’accoltellamento avvenuto a La Spezia. L’obiettivo è garantire ambienti scolastici più sicuri e protetti, rispondendo alle recenti criticità emerse nelle istituzioni educative italiane.

Il ministro Valditara ha annunciato l'ipotesi di metal detector nelle scuole, con decisione affidata ai presidi, per rafforzare la sicurezza negli istituti più a rischio e tutelare gli studenti Dopo l'accoltellamento di uno studente a La Spezia si rafforza il fronte delle misure di sicurezza. Argomenti discussi: Armi a scuola e violenza, Meloni: Ci stiamo lavorando. Sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro, metaldetector nelle scuole a rischio e misure per minori stranieri; 87mila studenti in classe con un coltello, i dati. Nel 2025, secondo una ricerca dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr, circa 87?mila studenti tra i 15 e i 19 anni , pari al 3,5?% degli iscritti alle scuole superiori, hanno usato un coltello in ...

