Violenza a scuola inasprimento misure di sicurezza per alunni Valditara | Metal detector negli istituti più a rischio

Il ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector negli istituti scolastici considerati più a rischio, con decisione affidata ai dirigenti scolastici. Questa misura mira a migliorare la sicurezza degli studenti e prevenire episodi di violenza, come l’accoltellamento avvenuto a La Spezia. L’obiettivo è garantire un ambiente scolastico più sicuro e controllato, rafforzando le misure di tutela per tutti gli studenti.

Il ministro Valditara ha annunciato l'ipotesi di metal detector nelle scuole, con decisione affidata ai presidi, per rafforzare la sicurezza negli istituti più a rischio e tutelare gli studenti Dopo l'accoltellamento di uno studente a La Spezia si rafforza il fronte delle misure di sicurezza. Violenza a scuola, inasprimento misure di sicurezza per alunni, Valditara: "Metal detector negli istituti più a rischio"Il ministro Valditara ha annunciato l'installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale. La Spezia, 18enne ucciso a scuola. Valditara: "Sì ai metal detector negli istituti"A La Spezia, la tragica morte di un ragazzo di 18 anni avvenuta in una scuola ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici.

