Una donna racconta di aver subito una violenza in pieno giorno, condividendo il timore di aver perso una parte di sé in quell’esperienza. Nel frattempo, lungo la pista ciclabile del Rio Salto a San Mauro Pascoli, si trova una piccola celletta mariana, spesso vittima di vandalismi e atti di inciviltà. Questi episodi evidenziano le sfide legate alla sicurezza e alla cura dei luoghi pubblici nella comunità locale.

Per la prima volta, la vittima della violenza sessuale avvenuta a San Mauro racconta pubblicamente quanto le è accaduto. Una testimonianza che racconta rabbia e paura, ma anche la forza di non abbassare lo sguardo Sulla pista ciclabile del Rio Salto, a San Mauro Pascoli, c’è una piccola celletta mariana. Negli ultimi anni è stata vandalizzata più volte: distrutta, danneggiata, persino incendiata. Dopo l’ultimo episodio, il piccolo monumento votivo dedicato alla Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino è stato ricostruito grazie all’impegno dei volontari e inaugurato il 7 dicembre 2024. A un anno esatto di distanza, quella celletta è diventata il luogo in cui la vita di una donna si è fermata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Violentata in pieno giorno, la donna esce allo scoperto: Ho temuto di morire. In quel parco ho seppellito una parte di me.

