Alberto Trentini e quell’abbraccio con la mamma | Felicità a un prezzo altissimo E Burlò | Ho temuto di morire

Dopo diciotto mesi di distanza, a Roma si è finalmente riaperto il momento tanto atteso: l’abbraccio tra Alberto Trentini e sua madre Armanda. Un gesto carico di emozioni e sentimento, simbolo di una lunga attesa e di un legame forte. La scena è stata accompagnata da riflessioni sulla felicità e sulla paura, testimonianze di un’esperienza di grande intensità umana.

Alberto Trentini libero, la giornata di mamma Armanda: la gioia, il volo a Roma - L'emozione delle prime telefonate con Alberto, finalmente libero. ilgazzettino.it

Alberto Trentini è a casa: l'abbraccio con mamma Armanda | FOTO - Alberto Trentini rientra in Italia dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela: arrivo a Ciampino con volo di Stato e rientro in Veneto. nordest24.it

Finalmente Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, da uomini liberi, per riabbracciare le loro famiglie. Un risultato frutto dell’ottimo lavoro portato avanti con discrezione e grande professionalità dal nostro governo, dalla nostra diplomazia, dai servizi - facebook.com facebook

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati sani e salvi ed erano ad accoglierli all’aeroporto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro degli esteri Tajani Grazie a Governo e diplomazia, per aver riportato in patria dei connazionali ingiustamente inc x.com

