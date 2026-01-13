Alberto Trentini e quell’abbraccio con la mamma | Felicità a un prezzo altissimo E Burlò | Ho temuto di morire
Dopo diciotto mesi di distanza, a Roma si è finalmente riaperto il momento tanto atteso: l’abbraccio tra Alberto Trentini e sua madre Armanda. Un gesto carico di emozioni e sentimento, simbolo di una lunga attesa e di un legame forte. La scena è stata accompagnata da riflessioni sulla felicità e sulla paura, testimonianze di un’esperienza di grande intensità umana.
Roma – Finalmente l’incontro che da quattordici mesi tutti speravano potesse accadere: mamma Armanda ha prima stretto le guance del figlio, Alberto Trentini, e poi l’ha abbracciato sorridente e commossa. “Sai che è stata tanto in pensiero per te”, ha detto Giorgia Meloni al cooperante. La premier era sotto la scaletta dell’aereo di Stato che ha riportato a casa il quarantaseienne veneziano e Mario Burlò, piemontese, 52 anni. epa12645976 A handout picture made available by the Chigi Palace (Palazzo Chigi) Press Office shows family members welcoming Alberto Trentini (L) and Mario Burlo (R) upon their arrival at Ciampino Airport near Rome, Italy, 13 January 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: L'ora più bella: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino. La famiglia di Trentini: «Felicissimi a un prezzo altissimo»
Leggi anche: Da Caracas in Italia, Burlò: "Temuto che ci avrebbero ammazzato, è stato un sequestro" | Trentini: "Felicissimi, ma a un prezzo altissimo"
Alberto Trentini e quell’abbraccio con la mamma: “Felicità a un prezzo altissimo”. E Burlò: “Ho temuto di morire” - Il commercialista piemontese Mario Burlò: “Ho temuto che mi potessero ammazzare, il mio è stato un sequestro” ... quotidiano.net
Alberto Trentini libero, la giornata di mamma Armanda: la gioia, il volo a Roma - L'emozione delle prime telefonate con Alberto, finalmente libero. ilgazzettino.it
Alberto Trentini è a casa: l'abbraccio con mamma Armanda | FOTO - Alberto Trentini rientra in Italia dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela: arrivo a Ciampino con volo di Stato e rientro in Veneto. nordest24.it
Finalmente Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, da uomini liberi, per riabbracciare le loro famiglie. Un risultato frutto dell’ottimo lavoro portato avanti con discrezione e grande professionalità dal nostro governo, dalla nostra diplomazia, dai servizi - facebook.com facebook
Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati sani e salvi ed erano ad accoglierli all’aeroporto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro degli esteri Tajani Grazie a Governo e diplomazia, per aver riportato in patria dei connazionali ingiustamente inc x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.