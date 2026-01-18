Via Casilina ancora sangue sull’asfalto | chi era Umberto D’Epifanio morto a 61 anni in uno scontro tra tre auto

Nella notte di sabato, via Casilina è stata teatro di un grave incidente che ha causato la morte di Umberto D’Epifanio, 61 anni, residente a Finocchio. L’incidente, avvenuto poco prima delle 5, coinvolgeva tre veicoli. Tali eventi evidenziano ancora una volta la delicatezza delle strade di Roma e l’importanza di un’attenzione costante alla sicurezza.

Incidente mortale all'alba su via Casilina. Ancora sangue sulle strade di Roma. All'alba di sabato, poco prima delle 5 del mattino, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Umberto D'Epifanio, 61 anni, residente a Finocchio, nel quadrante est della Capitale. Lo schianto è avvenuto su via Casilina, all'altezza di via del Ponte della Catena, uno dei tratti più trafficati e discussi del VI Municipio. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale – VI Gruppo Torri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Lo scontro tra tre veicoli.

