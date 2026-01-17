Umberto D' Epifanio chi era il mister del calcio giovanile morto in un incidente sulla Casilina

Umberto D'Epifanio era un allenatore di calcio giovanile noto nel suo settore. È deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via Casilina. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport giovanile, dove aveva dedicato la sua esperienza e passione. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi, giovani calciatori e familiari.

Si chiamava Umberto D'Epifanio l'uomo morto in un incidente stradale avvenuto all'alba di sabato sulla via Casilina. Dipendente Ama, il 61enne era residente poco distante dal luogo dove ha perso la vita, a Finocchio. Molto conosciuto nel calcio laziale era stato allenatore di diverse squadre giovanili. Residente nel quadrante est di Roma Umberto D'Epifanio ha allenato diverse squadre giovanili di Roma. Atletico Torrenova, Polisportiva Borghesiana, Kolbe Point Ponte Mammolo e lo Sporting Club Alessandrino che appresa la tragica notizia lo ha voluto ricordare: "Con il cuore colmo di tristezza e profondo dolore, la Società comunica la tragica scomparsa di Umberto D’Epifanio, allenatore dei ragazzi nati nel 2016 nella stagione sportiva 20242025. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Incidente sulla Casilina: si scontrano tre automobilisti, morto un uomo Leggi anche: Alessio Scacchi, chi era il 47enne morto nell'incidente sulla strada provinciale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’endoscopista fu ucciso a 49 anni la sera del 15 gennaio 1998. Le attività investigative cercano dei collegamenti con l'omicidio di Epifanio Zappalà e il decesso di Giuseppe Longo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.