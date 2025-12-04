voce alle nuove generazioni nasce la consulta dei giovani

Lucca dà voce – e spazio - alle nuove generazioni. Il Consiglio comunale martedì sera ha infatti approvato la proposta di delibera per istituire la Consulta dei giovani. Un organismo di confronto permanente che consentirà da un lato a ragazzi e ragazze di partecipare alla vita amministrativa, e dall’altro all’ente di Palazzo Orsetti di avere un osservatorio privilegiato per comprendere bisogni, criticità e aspettative di chi è, a tutti gli effetti, parte attiva della città. "La Consulta dei giovani rappresenta uno strumento fondamentale per ascoltare davvero le nuove generazioni e costruire insieme a loro politiche più efficaci e aderenti alla realtà – ha commentato l’assessora alle politiche giovanili Cristina Consani – Crediamo fortemente nel valore del dialogo e della partecipazione: offrire a ragazze e ragazzi un luogo riconosciuto in cui esprimersi significa investire sul futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

