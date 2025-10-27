Gli ha tolto la cintura Grande Fratello c’è chimica tra i due belli dell’edizione | il pubblico si scatena

La nuova edizione del Grande Fratello era partita con grandi promesse: un cast variegato, la garanzia di una conduzione carismatica affidata a Simona Ventura e due opinionisti capaci di movimentare il dibattito in studio. Tutto lasciava pensare a un ritorno in grande stile per il reality di Canale 5, ma la realtà, almeno finora, sembra molto diversa. Le dinamiche tra i concorrenti arrancano, le alleanze nascono e muoiono nel giro di poche ore e persino i tanto attesi flirt — elemento fondamentale di ogni stagione — sembrano un miraggio. Nessun triangolo, nessun colpo di scena, nessuna tensione degna di nota, fatta eccezione per una lite terminata con un abbraccio che ha più annoiato che emozionato il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it