Vento forte in Toscana | scatta il codice giallo per lunedì 19 Le zone a rischio

Per lunedì 19 gennaio, la Toscana sarà interessata da un’intensa corrente di aria nord-orientale, con venti di grecale in progressivo rinforzo a partire da domenica 18 gennaio pomeriggio. È stato emesso un avviso di codice giallo per vento forte, con alcune zone a rischio di possibili disagi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza.

E’ infatti prevista un’intensificazione dei flussi d’aria nord-orientale sulla Toscana, con venti di grecale in progressivo rinforzo a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio. Quanto agli altri fenomeni, tra oggi e domani sono previste deboli piogge sui versanti orientali appenninici e temporaneamente tra isola d’Elba e basso Arcipelago, mentre dal pomeriggio di domani, lunedì 19, potranno aversi nevicate, inizialmente oltre 1000-1200 metri e in calo, nella sera, fino a circa 500 metri su Alto Mugello e versanti orientali dell’Appennino in genere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: scatta il codice giallo per lunedì 19. Le zone a rischio Leggi anche: Allerta neve in Toscana: codice giallo da stasera, in arrivo vento forte. Le zone a rischio Leggi anche: Vento forte in Toscana: rischio mareggiate, codice giallo lunedì 27 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Maltempo in Sicilia: la Protezione civile avvisa i sindaci. Domenica pioggia e vento forte #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Super-G femminile annullato a Zauchensee: maltempo e vento forte non garantiscono la sicurezza. In attesa di nuove date per il recupero. #FISAlpine #WorldCupZauchensee x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.