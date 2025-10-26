Vento forte in Toscana | rischio mareggiate codice giallo lunedì 27

I mari, domani, saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata), tendenti a divenire nuovamente agitati dal pomeriggio sul litorale livornese e al largo a nord dell'Elba L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: rischio mareggiate, codice giallo lunedì 27

Marina di Pisa si appresta a passare un'altra notte di vento forte. Da ieri la Protezione Civile comunale monitora costantemente la situazione: nessun danno registrato al momento, solo alcuni sassi finiti sulla strada, rimossi già in mattinata. Il litorale sarà presid

#Allertameteo arancione in #Spagna: vento forte, mareggiate e piogge in arrivo

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni

Ancora allerta meteo per le mareggiate, ancora onde potenti e vento molto forte - A spingere un mare così agitato c'è anche la forza del vento: oggi la raffica massima è stata registrata alla Gorgona (oltre 89 chilometri orari), ma anche a Capraia non si scherza con una raffica da ...

Maltempo, ciclone investe l'Italia: venti a 90 all'ora e piogge record, scuole chiuse e allerta meteo in diverse regioni. Ecco dove - Meteo, maltempo e pioggia colpiscono in queste ore l'Italia: un mini ciclone che coinvolge diverse regioni.