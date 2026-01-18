Mathieu van der Poel si conferma protagonista nella Coppa del Mondo di ciclismo, vincendo a Benidorm la sua sesta gara stagionale. Dopo alcune incertezze sulla sua partecipazione, la sua presenza si è rivelata determinante, rafforzando la sua posizione di leader nel circuito. Questa vittoria sottolinea la continuità delle sue performance e il ruolo di favorito nella stagione in corso.

Nei giorni precedenti alla gara c’era stata indecisione sulla sua partecipazione alla gara. Mathieu van der Poel, una volta deciso di partecipare, conferma di essere sempre più dominante e a Benidorm suona la sesta sinfonia stagionale del suo cammino in Coppa del Mondo. Questa volta il fenomeno olandese sceglie le maniere forti, aumenta l’andatura al termine del primo giro e s’invola verso la vittoria solitaria, 1h01’04” il suo tempo. Van der Poel conquista la sesta affermazione in altrettante uscite e consolida così il primato in classifica generale a due tappe dal termine. Alle sue spalle si piazza il belga Thibau Nys, secondo a ventotto secondi di distacco, che precede di quattro secondi la grande rivelazione di giornata, lo spagnolo Felipe Lloret Ors. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Van der Poel è sempre più dominante: a Benidorm la sesta sinfonia in Coppa del Mondo

