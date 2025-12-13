inaugurata ufficialmente la nuova sede temporanea di cittadini del mondo

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede temporanea di

E' stato inaugurata questa mattina, sabato, la nuova sede temporanea dell'associazione “Cittadini del mondo”, concessa dall'associazione Viale K, dopo lo “sfratto” subito dal locale del Comune, dopo 30 anni, in via Kennedy 24. All'aperitivo inaugurale, introdotto dal presidente Adam Atik, hanno. Ferraratoday.it

RaccontArti, inaugurata la IV edizione: nuova sede e un percorso diffuso per il Natale della città - È stata inaugurata la quarta edizione di “RaccontArti – Festival di Arti e Mestieri”, appuntamento ormai consolidato del Natale catanzarese, che ... catanzaroinforma.it

Inaugurata a Milano la nuova sede nazionale della Fisi - I lavori da completare nei prossimi mesi sono stati finanziati da Regione Lombardia con 2,8 milioni ... ilsole24ore.com