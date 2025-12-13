Inaugurata ufficialmente la nuova sede temporanea di Cittadini del mondo

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede temporanea di

E' stato inaugurata questa mattina, sabato, la nuova sede temporanea dell'associazione “Cittadini del mondo”, concessa dall'associazione Viale K, dopo lo “sfratto” subito dal locale del Comune, dopo 30 anni, in via Kennedy 24. All'aperitivo inaugurale, introdotto dal presidente Adam Atik, hanno. Ferraratoday.it

