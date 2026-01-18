Valcepina infortunio choc agli Europei di short track | Olimpiadi addio

Martina Valcepina, atleta italiana dello short track, ha subito un grave infortunio durante gli Europei, con una frattura di tibia e perone. L'incidente, avvenuto durante la competizione, mette fine alle sue ambizioni olimpiche, ponendo fine anche a una stagione ricca di successi. La comunità sportiva si stringe intorno a lei in questo momento difficile, auspicando un rapido e completo recupero.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Dalla gioia per le cinque medaglie conquistate oggi dagli azzurri dello short track, al dolore per il brutto l'infortunio di Martina Valcepina, frattura di tibia e perone che la costringerà a saltare le Olimpiadi. E’ accaduto durante i Campionati Europei di short track, andati in scena a Tilburg, nei Paesi Bassi. L'azzurra è caduta rovinosamente sul ghiaccio nel corso dei quarti di finale dei 500 metri. A ruota la lombarda è stata portata via in barella. Per lei, poi, notizie poco confortanti, come riporta la Federghiaccio: "frattura a tibia e perone della gamba destra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000! Infortunio per Valcepina

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui risultati. Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, mentre Sighel si prepara per i 1000 metri. Aggiornamenti sulle condizioni di Valcepina e altri dettagli delle competizioni in corso. Resta con noi per tutte le notizie e gli sviluppi della giornata.

Short track, Arianna Fontana e staffetta maschile sul tetto d’Europa a Tilburg! Infortunio per Martina Valcepina

Gli Europei di short track 2026 si sono conclusi a Tilburg, nei Paesi Bassi, offrendo gare avvincenti e risultati importanti. Tra le protagoniste, Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate il titolo europeo. Tuttavia, l’infortunio di Martina Valcepina ha segnato la giornata, sottolineando le sfide affrontate dagli atleti. Un evento che ha confermato il livello competitivo e l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo.

