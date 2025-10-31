Vacanze di Natale 2025 | 13 idee vicine da prenotare subito

Skipass inclusi nelle tariffe delle camere, atmosfere natalizie come quelle di casa, e poi ancora tante idee per trascorrere le feste di Natale in Italia (o poco distante). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vacanze di Natale 2025: 13 idee vicine da prenotare subito

Argomenti simili trattati di recente

Vacanze di Natale prenota le tue vacanze in montagna #pichlercasa #olimpiadivalledifiemme #appartamentivacanze #petfrendly #dolomiti #superski #bedandbreakfast #valledifiemme - facebook.com Vai su Facebook

Calendario scolastico 2025-26: vacanze di Natale record, ma pochi ponti - In Italia, dove le scuole restano chiuse per ben 13 settimane durante l’estate, uno dei periodi più ... Da ilgiornale.it

Calendario scuola 2025-2026: ecco tutti i ponti e le vacanze da segnare in rosso - 2026 è ufficiale e porta con sé buone notizie (e qualche delusione) per studenti e famiglie. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Vacanze di Natale 2025 da record: quando chiudono le scuole - Le vacanze estive stanno finendo e tra poche settimane la campanella segnerà il ritorno in classe. Riporta lettera43.it