Va in caserma per uno smarrimento ma è ubriaco | denunciato

Un uomo si è presentato in caserma a Copparo per segnalare uno smarrimento, ma è stato subito notato in stato di alterazione da alcol. I carabinieri, grazie a un controllo accurato, hanno verificato la sua condizione e, di conseguenza, lo hanno denunciato. L’episodio evidenzia l’importanza di comportamenti responsabili e il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico.

Solo pochi minuti sono bastati ai carabinieri della Stazione di Copparo per capire che quell'uomo che si era presentato in caserma per una denuncia di smarrimento, si trovava in stato di alterazione da abuso di alcol. Mentre il militare di servizio compilava l'atto, altri colleghi hanno aspettato il denunciante, un 40enne noto alle forze di polizia e residente in città, all'uscita vicino alla sua auto che aveva parcheggiato in modo da creare intralcio nel parcheggio antistante la caserma. Infatti pochi minuti prima era stato notato proprio dal "piantone" arrivare nel piazzale a forte velocità e parcheggiare la sua auto con una brusca manovra senza però "centrare" gli spazi delineati.

