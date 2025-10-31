Prende a pugni un uomo durante la festa di Cannara | scatta il Daspo Willy

Cannara (Perugia), 31 ottobre 2025 - Scatta il "daspo Willy" per un 24enne rumeno che vive a Cannara. Il giovane, con precedenti di polizia, non potrà accedere alla manifestazione di Cannara. Il provvedimento è stato emesso dal questore della provincia di Perugia, per i fatti violenti avvenuti in occasione della “Festa della Cipolla”. L’episodio che ha determinato l’emissione della misura risale a settembre, quando i carabinieri sono intervenuti all’esterno di un pub allestito nell'ambito della sagra, a seguito di una lite innescatasi per futili motivi. Il giovane aveva colpito con un pugno al volto un uomo del posto, ricoverato con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prende a pugni un uomo durante la festa di Cannara: scatta il Daspo Willy

Scopri altri approfondimenti

«Ho mal di denti, se non mi visitate vi ammazzo», 30enne prende a pugni un'infermiera al pronto soccorso: arrestato - X Vai su X

Prende a pugni la compagna, arrestato un uomo ad Assisi - facebook.com Vai su Facebook

Prende a pugni un uomo durante la festa di Cannara: scatta il Daspo Willy - L’episodio che ha determinato l’emissione del provvedimento risale a settembre, in occasione della sagra della cipolla. Da lanazione.it

Prende a pugni la moglie e le frattura il volto: cartellino giallo al marito violento - ANCONA Insulti e botte alla moglie, scatta il cartellino giallo del Questore per un 50enne italiano resosi protagonista di violenze domestiche reiterate nel tempo. Lo riporta msn.com

Catania, prende a calci e pugni la moglie malata: arrestato un 34enne - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell'ordine , che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato ... Scrive notizie.tiscali.it