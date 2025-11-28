Mario Calabresi racconta gli Anni Settanta al Politeama Genovese

“Anni Settanta. Terrore e Diritti” è un progetto teatrale scritto da Mario Calabresi, Benedetta Tobagi e Sara Poma, con un racconto inedito e personale di Marco Damilano e con la regia di Bruno Fornasari. Lo spettacolo è in programma al Politeama Genovese lunedì 1° dicembre alle ore 20:30.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

