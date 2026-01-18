Un Posto al Sole anticipzioni 19 gennaio | Vinicio torna a Napoli Alberto incontra Anna

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova settimana con Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì. La settimana scorsa è stata teatro di grandi colpi di scena, conclusi con l'arresto di Gennaro Gagliotti. Nell' episodio di lunedì 19 gennaio Vinicio tornerà a Napoli, mentre Alberto incontrerà una ragazza misteriosa. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Negli episodi precedenti Quando Antonietta ha denunciato Gennaro Gagliotti nel programma radiofonico di Michele Saviani, la vendetta del marito è stata terribile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

