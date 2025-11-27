Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La serie, ormai prossima a spegnere le 30 candeline, è un punto di svolta: dopo un periodo di assoluto predominio infatti, Gennaro Gagliotti si trova alle strette. Persino Vinicio gli si è rivoltato contro; le conseguenze tuttavia, che vedremo nell' episodio di venerdì 28 novembre, saranno tutt'altro che lievi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca