Un Posto al Sole anticipazioni 28 novembre | Alice in aiuto di Vinicio Alberto preoccupato per Gianluca

Movieplayer.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La serie, ormai prossima a spegnere le 30 candeline, è un punto di svolta: dopo un periodo di assoluto predominio infatti, Gennaro Gagliotti si trova alle strette. Persino Vinicio gli si è rivoltato contro; le conseguenze tuttavia, che vedremo nell' episodio di venerdì 28 novembre, saranno tutt'altro che lievi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

un posto al sole anticipazioni 28 novembre alice in aiuto di vinicio alberto preoccupato per gianluca

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca

Leggi anche questi approfondimenti

posto sole anticipazioni 28Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca - Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Scrive movieplayer.it

posto sole anticipazioni 28Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 novembre! Gennaro è spacciato - Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, tensioni, accuse pubbliche e difficili decisioni cambieranno gli equilibri a Palazzo Palladini. serial.everyeye.it scrive

posto sole anticipazioni 28Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025: Gennaro ha tutti contro (e finisce nei guai) - Gennaro nei guai nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 24 al 28 novembre su Rai Tre. Segnala superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni 28