Un Posto al Sole anticipazioni 28 novembre | Alice in aiuto di Vinicio Alberto preoccupato per Gianluca
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La serie, ormai prossima a spegnere le 30 candeline, è un punto di svolta: dopo un periodo di assoluto predominio infatti, Gennaro Gagliotti si trova alle strette. Persino Vinicio gli si è rivoltato contro; le conseguenze tuttavia, che vedremo nell' episodio di venerdì 28 novembre, saranno tutt'altro che lievi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un posto al sole: la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene. La coppia va in un ristorante molto elegante, ma lei si sente come un pesce fuor d'acqua, mentre lui è a suo agio. Di @ardigiorgio Vai su X
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca - Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Scrive movieplayer.it
Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 novembre! Gennaro è spacciato - Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, tensioni, accuse pubbliche e difficili decisioni cambieranno gli equilibri a Palazzo Palladini. serial.everyeye.it scrive
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025: Gennaro ha tutti contro (e finisce nei guai) - Gennaro nei guai nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 24 al 28 novembre su Rai Tre. Segnala superguidatv.it