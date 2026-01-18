Un giro tra fossi e boschi.

Il Teatro Comunale prosegue la sua stagione con l’appuntamento per il pubblico giovane. Oggi alle 16 si terrà ‘Tra fossi e boschi’, una rappresentazione del Teatro Ragazzi che invita a scoprire ambienti naturali e storie legate alla natura. Un’occasione per avvicinare i bambini e le famiglie a un’esperienza teatrale che combina narrazione e atmosfere suggestive.

Prosegue il cartellone del Teatro Ragazzi del teatro Comunale con ‘ Tra fossi e boschi ’, in scena oggi alle 16.30 alla sala Estense. È il secondo appuntamento domenicale dedicato alle famiglie, un invito a lasciarsi guidare dalla fantasia e dallo stupore attraverso il linguaggio delicato del teatro di figura. Lo spettacolo, ideato e interpretato da Giorgio Gabrielli, è un delicato intreccio di narrazione, teatro d’ombre, pupazzi e oggetti animati, dove l’improvvisazione diventa parte integrante del racconto e il pubblico è coinvolto in modo diretto e partecipato. Le storie, ispirate anche alle Favole di Federico di Leo Lionni, parlano di amicizia, di viaggi, di cambiamenti e di scelte, offrendo ai più piccoli uno spazio di riconoscimento emotivo e immaginativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

