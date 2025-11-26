In via Emilia a Montesilvano disponibili nuovi 18 parcheggi ora il completamento dell' area sportiva di via Basilicata
L’ex campo di via Emilia (angolo con via Calabria) di Montesilvano è ora una nuova area di sosta gratuita con 18 stalli e una nuova illuminazione. L’annuncio del completamento dei lavori portati avanti dalla ditta Leonardo Cilli con la supervisione del rup (responsabile unico del procedimento). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
In via Emilia a Montesilvano disponibili nuovi 18 parcheggi, ora il completamento dell'area sportiva di via Basilicata - Gli stalli gratuiti sono stati realizzati nell'ex campo inutilizzato spiega l'amministrazione: una risposta ai cittadini, sottolinea, cui si aggiunge il proseguo del progetto di delocalizzazione delle ... Si legge su ilpescara.it