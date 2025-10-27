Conclusa con successo la IV edizione di Salute per Tutti | oltre 50.000 cittadini coinvolti nel Villaggio della Salute

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di “Salute per Tutti”, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli e patrocinata dalla Regione Campania, che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 utenti. Grazie alla consolidata collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli, l’AOU Luigi Vanvitelli, le Aziende ospedaliere cittadine, gli Ordini Professionali, le Società Scientifiche, le Associazioni e le Municipalità, il Villaggio della Salute ha offerto screening medici gratuiti, consulenze sanitarie e informazioni utili in diversi ambiti della salute, inclusa l’area veterinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it