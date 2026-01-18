Trump dichiara guerra all’Europa e Meloni mangia il gelato

In un contesto internazionale complesso, le dichiarazioni di Donald Trump hanno segnato una svolta significativa, con l’annuncio di azioni che compromettono l’unità europea e l’Alleanza Atlantica. Mentre si susseguono risposte e reazioni, questa situazione evidenzia le tensioni tra le grandi potenze e le conseguenze di decisioni politiche che coinvolgono anche i cittadini europei e americani. Un’analisi approfondita aiuta a comprendere le implicazioni di questi sviluppi.

Mentre i fessi, specie italiani, celebravano la mai avvenuta liberazione del Venezuela e abboccavano come pesci all'idea del sostegno americano alla popolazione iraniana, Donald Trump ha provveduto a cancellare l'Alleanza Atlantica, a dichiarare guerra all'Europa e a imporre ulteriori dazi a una manciata di paesi europei e quindi anche ai contribuenti americani, almeno quelli cui non fa sparare in faccia celebrando poi l'eroismo degli assassini. I paesi europei seri, tra cui purtroppo non c'è l'Italia, non sanno più che cosa fare con il boss mafioso della Casa Bianca: hanno provato a blandirlo con tutti i vossiabinirica possibili, a corteggiare il suo narcisismo extra large, a girarsi dall'altra parte di fronte alle sue mattane, ma sabato sono arrivati al punto di non ritorno: Trump ha ribadito che vuole prendersi con la forza un pezzo della Danimarca, quindi dell'Europa e della Nato, senza alcuna ragione logica se non quella di voler mettere le sue piccole mani sulla più grande isola del mondo.

