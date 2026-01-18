Tragedia all' alba 65enne travolto e ucciso da un' auto su via Pedemontana
Una tragedia si è verificata questa mattina a Palestrina, nel sud della provincia di Roma, dove un uomo di 65 anni è stato investito e ha perso la vita su via Pedemontana. L'incidente è avvenuto all'alba e sta attualmente occupando le autorità, che stanno indagando sulle cause. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento di lutto.
È una domenica tragica quella che si è aperta oggi, 18 gennaio 2026, per la comunità di Palestrina nel sud della provincia di Roma. Un grave incidente stradale, avvenuto alle prime luci del giorno, è costato la vita a un uomo di 65 anni.La dinamica Il dramma si è consumato intorno alle ore 06:30. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
