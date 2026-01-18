Tragedia all' alba 65enne travolto e ucciso da un' auto su via Pedemontana

Una tragedia si è verificata questa mattina a Palestrina, nel sud della provincia di Roma, dove un uomo di 65 anni è stato investito e ha perso la vita su via Pedemontana. L'incidente è avvenuto all'alba e sta attualmente occupando le autorità, che stanno indagando sulle cause. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento di lutto.

