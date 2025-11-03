Tragedia per Laura Pausini | travolto e ucciso da un’auto pirata

Grave lutto per Laura Pausini: lo zio Ettore muore travolto da un’auto in fuga mentre era in bicicletta. Dinamica shock e caccia aperta al pirata della strada. Cosa succede quando una tranquilla domenica si trasforma in tragedia? Un uomo in sella alla sua bici. Una strada deserta. Un’auto che arriva all’improvviso e non si ferma. Laura Pausini è stata colpita da un lutto devastante: suo zio Ettore, 78 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata mentre pedalava vicino Bologna, in via Stradelli Guelfi. Era l’ora di pranzo, come ogni fine settimana stava facendo il suo solito giro. Poi, lo schianto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Tragedia per Laura Pausini: travolto e ucciso da un’auto pirata

Scopri altri approfondimenti

Tragedia per Laura Pausini: lo zio Ettore investito e ucciso da un’auto pirata - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia per Laura Pausini: lo zio Ettore Pausini investito e ucciso da un’auto pirata - X Vai su X

Tragedia per Laura Pausini: lo zio Ettore Pausini investito e ucciso da un’auto pirata - Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, ha perso la vita domenica 2 novembre, dopo essere stato travolto da un’auto. Da tg.la7.it

Laura Pausini, tragedia e lutto: lo zio Ettore muore travolto in bici a Bologna - Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore è morto, falciato da un’auto in corsa — poi fuggita — mentre era in bici. Riporta iltempo.it

Lutto per Laura Pausini: la notizia del tragico incidente - Lo zio di Laura Pausini, Ettore, travolto e ucciso mentre era in bici: è caccia al pirata della strada. Riporta donnaglamour.it