Tragedia a Lucera morto bimbo di tre mesi Il sindaco | Il mio cuore è in frantumi
A Lucera si è registrata una triste perdita con la morte di un bambino di tre mesi. Il sindaco Giuseppe Pitta ha espresso pubblicamente il suo dolore, evidenziando il lutto che ha colpito l’intera comunità. La notizia ha suscitato grande commozione tra residenti e autorità, sottolineando la drammatica realtà di questa tragedia che ha lasciato un vuoto in paese.
Da alcune ore Lucera è sotto choc per la dipartita, tragica, di un bimbo di appena tre mesi. A darne notizia, con tanto di foto che simboleggia il lutto della comunità, il sindaco Giuseppe Pitta, che ha affidato sui social tutto il suo dolore, di padre e di primo cittadino. “Non si può morire a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Pitta si ricandida a sindaco di Lucera: "Ho mantenuto il mio impegno rinunciando alle Regionali"
Leggi anche: La tragedia del bimbo di 13 mesi morto: l'allarme, i tentativi di rianimazione e la corsa disperata in ospedale
Gli attimi di paura in via Lucera: non possiamo sapere se la tragedia fosse imminente, ma possiamo immaginare gli effetti che quelle lesioni avrebbero potuto provocare LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook
Rischio incidenti sulla Foggia-Troia, un automobilista: "Sfiorata l'ennesima tragedia" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.