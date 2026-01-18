Tragedia a Lucera morto bimbo di tre mesi Il sindaco | Il mio cuore è in frantumi

A Lucera si è registrata una triste perdita con la morte di un bambino di tre mesi. Il sindaco Giuseppe Pitta ha espresso pubblicamente il suo dolore, evidenziando il lutto che ha colpito l’intera comunità. La notizia ha suscitato grande commozione tra residenti e autorità, sottolineando la drammatica realtà di questa tragedia che ha lasciato un vuoto in paese.

