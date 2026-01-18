Tragedia a Lucera morto bimbo di tre mesi Il sindaco | Il mio cuore è in frantumi

Da foggiatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucera si è registrata una triste perdita con la morte di un bambino di tre mesi. Il sindaco Giuseppe Pitta ha espresso pubblicamente il suo dolore, evidenziando il lutto che ha colpito l’intera comunità. La notizia ha suscitato grande commozione tra residenti e autorità, sottolineando la drammatica realtà di questa tragedia che ha lasciato un vuoto in paese.

Da alcune ore Lucera è sotto choc per la dipartita, tragica, di un bimbo di appena tre mesi. A darne notizia, con tanto di foto che simboleggia il lutto della comunità, il sindaco Giuseppe Pitta, che ha affidato sui social tutto il suo dolore, di padre e di primo cittadino. “Non si può morire a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pitta si ricandida a sindaco di Lucera: "Ho mantenuto il mio impegno rinunciando alle Regionali"

Leggi anche: La tragedia del bimbo di 13 mesi morto: l'allarme, i tentativi di rianimazione e la corsa disperata in ospedale

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.