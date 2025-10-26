Pitta si ricandida a sindaco di Lucera | Ho mantenuto il mio impegno rinunciando alle Regionali

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha annunciato con largo anticipo la candidatura alla carica di primo cittadino per il secondo mandato. Una scelta fondata sul profondo "senso di appartenenza alla comunità" e sulla volontà di sacrificare obiettivi personali in nome dell'impegno istituzionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

