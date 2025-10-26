Pitta si ricandida a sindaco di Lucera | Ho mantenuto il mio impegno rinunciando alle Regionali
Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha annunciato con largo anticipo la candidatura alla carica di primo cittadino per il secondo mandato. Una scelta fondata sul profondo "senso di appartenenza alla comunità" e sulla volontà di sacrificare obiettivi personali in nome dell'impegno istituzionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Lucera, io resto qui: Pitta punta al bis da Sindaco - Pitta conferma la ricandidatura: “Resto a fare il sindaco di Lucera” Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha annunciato la propria decisione di ... Da lucerabynight.it
Con i proventi delle compensazioni ambientali il Comune di Lucera rifà 11 chilometri di strade rurali - 177 del 17 ottobre 2025, che dà attuazione alla convenzione ratificata dal Consiglio comunale e consente di intervenire sui ... Riporta foggiatoday.it
Lucera, Capitale della Cultura in Puglia 2025. Il sindaco: Raccontiamo il territorio - Giuseppe Pitta: "Vogliamo far conoscere le nostre zone, ricche di cultura, prodotti e bellezza, a imprenditori e buyer" ... Segnala msn.com