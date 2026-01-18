Traffico Roma del 18-01-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 18 gennaio 2026 alle 19:30 si presenta generalmente scorrevole, grazie anche alla domenica ecologica in vigore. Le restrizioni alla circolazione riguardano principalmente le fasce orarie mattutine e serali, con alcune deroghe per veicoli a basso impatto ambientale. In alcune zone periferiche, come via dell’Isola Farnese e via Ardeatina, sono previste chiusure o regolamentazioni specifiche. Per dettagli aggiornati, consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni maggiori informazioni su questo Altra notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente. Rallentamenti interessano anche la A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Castel Madama e Tivoli, in direzione Roma. Inoltre, da questa sera fino al 31 gennaio, sulla via Flaminia sono in corso lavori con transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, dalle 21 alle 6.

Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Si registrano code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, e un incidente sulla via Salaria all’altezza di via Cortona. Inoltre, sono in corso lavori notturni sulla via Flaminia, con deviazioni temporanee. Nel centro storico si svolge la ROM Parade 2026, che comporta chiusure e deviazioni. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare i canali ufficiali della città.

