Cecina Trenitalia ripristina le frecce soppresse | dal 14 dicembre tornano le fermate in stazione sulla linea Roma-Torino
A tre mesi di distanza dalla soppressione delle fermate del treno Frecciabianca 8606 e 8623 (Roma-Genova-Torino e viceversa) nella stazione di Cecina, Trenitalia fa marcia indietro e ripristina un servizio fondamentale per centinaia di pendolari, turisti e, più in generale, per l'intero. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
