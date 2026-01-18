Segui la diretta di Torino Roma allo Stadio Olimpico per la ventunesima giornata di Serie A. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2, con Dybala che ha segnato il secondo gol per la Roma. Di seguito, sintesi, tabellino, risultato e aggiornamenti sulla cronaca LIVE e le eventuali modifiche di formazione.

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata. Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero. La nota del club Crystal Palace, durissimo sfogo di Glasner: tra la crisi di risultati e le scelte di mercato. Ecco cosa sta succedendo Bundesliga, altro terremoto! Sta saltando un’altra panchina importante. Indiscrezione a sorpresa Manè, the last dance in Coppa d’Africa: l’annuncio dell’attaccante non lascia dubbi sul suo futuro.Cosa ha detto Manchester United, chi sarà l’allenatore della prossima stagione? Prende piede questo nome, è balzato in pole position! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino Roma LIVE 0-2: Dybala firma il raddoppio giallorosso, cambi per Baroni

Leggi anche: LIVE Sassuolo-Roma 0-1: Dybala firma il vantaggio

Torino-Roma, la conferenza stampa LIVE di Gasperini: le parole del tecnico giallorosso

Gasperini presenta la sfida tra Torino e Roma, sottolineando l'importanza di reagire alla sconfitta in Coppa Italia. La conferenza stampa offre spunti sul momento della squadra e le strategie per affrontare la partita, in vista della ventunesima giornata di Serie A. Un'occasione per analizzare le parole del tecnico giallorosso e le aspettative in un match cruciale per il campionato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Esordio da sogno per #Malen: sblocca #Torino- #Roma con l'assist geniale di #Dybala x.com

Torino-Roma alle ore 18, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Malen - facebook.com facebook