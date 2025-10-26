LIVE Sassuolo-Roma 0-1 | Dybala firma il vantaggio

La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 1 minuti fa 26 Ottobre 2025 15:19 15:19 19? – Doig spinge sulla sinistra ma è molto bravo Wesley in scivolata a smorzare il cross e far arrivare la palla docile tra le braccia di Svilar. 3 minuti fa 26 Ottobre 2025 15:17 15:17 18? – Altra ripartenza della Roma guidata da Bailey, che al momento di entrare in area non si intende con Dybala e sfuma una buona occasione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Sassuolo-Roma 0-1: Dybala firma il vantaggio

News recenti che potrebbero piacerti

Dove vedere $Sassuolo- $Roma in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X

Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Roma LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Dybala sblocca la partita - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

Sassuolo-Roma 0-0 | Gasp: "Riposo per Soulé. Non so se ci sarà Ferguson" ?? | OneFootball - La Roma prova a rialzarsi dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen e le polemiche legate all'incapacità realizzativa della squadra. Lo riporta onefootball.com

Sassuolo – Roma Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata - Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 15:00. Secondo stadiosport.it