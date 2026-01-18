Torino-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Scopri dove seguire oggi in TV e streaming la partita Torino-Roma, con orario e formazioni ufficiali. Dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, le due squadre si affrontano nuovamente, con le ultime notizie sulle scelte tecniche dei rispettivi allenatori. Un confronto importante nel calendario di campionato, da seguire con attenzione per aggiornamenti e dettagli sulla diretta.

Torino-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - Secondo confronto in pochi giorni contro la squadra di Baroni dopo la sconfitta in Coppa Italia: domenica alle 18 i giallorossi cercheranno la terza vittoria di fila in Serie A ... ilromanista.eu

? JUVENTUS-ROMA in DIRETTA ORA | LIVE Reaction & Analisi | Serie A 2025/26

Torino-Roma - Le probabili formazioni! #ASRoma #TorinoRoma #SerieA #footballnews #Vocegiallorossa - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Torino- #Roma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.