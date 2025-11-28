Ritiro Pjanic l’ex centrocampista di Juve e Roma appende gli scarpini al chiodo | ecco la nuova vita del bosniaco Il suo obiettivo

Pjanic, la fine della carriera da giocatore: l’ex regista userà la sua intelligenza calcistica per guidare i giovani talenti come procuratore. Un momento di svolta per la carriera di Miralem Pjanic. Dopo aver militato ad altissimi livelli in diversi campionati, l’ex centrocampista della Juventus ha comunicato la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo. La scelta, meditata a lungo, conclude un percorso di successi iniziato in Bosnia e proseguito poi in Francia, Italia, Spagna e Turchia. Il bosniaco, però, non si allontanerà dal rettangolo verde. Il suo futuro, come riportato da TMW, sarà dietro le quinte del calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ritiro Pjanic, l’ex centrocampista di Juve e Roma appende gli scarpini al chiodo: ecco la nuova vita del bosniaco. Il suo obiettivo

