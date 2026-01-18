The Voice Kids le pagelle del 17 gennaio | il duetto di Bertè e Hunt 9 Pierpaolo Spollon adorabile 8

Il 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata di The Voice Kids, dedicata alle Blind Auditions. I giudici Loredana Bertè, Rocco Hunt, Arisa, Nek e Clementino hanno selezionato i giovani talenti più promettenti, offrendo momenti di tenerezza e emozione. Tra le esibizioni più apprezzate, il duetto tra Bertè e Hunt e l’adorabile performance di Pierpaolo Spollon hanno ricevuto riconoscimenti per la loro qualità e spontaneità.

Tenerezza ed emozioni sono le parole d’ordine di questa nuova puntata di The Voice Kids: sabato 17 gennaio è andato in onda il secondo appuntamento con le Blind audition, le audizioni al buio, che hanno permesso ai giudici Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt di scegliere i migliori tra i giovanissimi talenti che si sono esibiti durante la serata. Non sono mancate le risate e i momenti toccanti: ecco cosa è successo nella seconda puntata. La storia di Angelo commuove tutti. Voto: 9. The Voice Kids è uno show che sa bene come toccare le corde del cuore degli spettatori. I protagonisti sono i giovanissimi talenti che si alternano sul palco: sono loro il cuore del programma, che con le loro storie e la loro bravura hanno la capacità di far versare più di una lacrima al pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - The Voice Kids, le pagelle del 17 gennaio: il duetto di Bertè e Hunt (9), Pierpaolo Spollon adorabile (8) Leggi anche: The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10) Leggi anche: The Voice Senior, le pagelle della terza puntata: Antonella Clerici una garanzia (10), il duetto di Arisa e Rocco Hunt (8) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10); The Voice Kids, rabbia tra Loredana Bertè e Arisa: Stai esagerando. Poi tutti in lacrime per Spollon; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); Anticipazioni The Voice Kids del 17 gennaio: seconde audizioni e nuove sorprese. The Voice Kids, le pagelle del 17 gennaio: il duetto di Bertè e Hunt (9), Pierpaolo Spollon adorabile (8) - Secondo appuntamento per la nuova stagione di “The Voice Kids”: continuano le Blind audition, tra storie emozionanti e momenti toccanti ... dilei.it

The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10) - Sabato 10 gennaio sono iniziate le Blind Audition di “The Voice Kids”: tanti i momenti di commozione della puntata e le emozioni per il pubblico ... dilei.it

Pagelle The Voice Kids 2026, 1a puntata: Giovanni commuove (8). Le lacrime della Clerici (8) e super Emma (9) - Pagelle The Voice Kids 2026, cosa è accaduto nella prima puntata: Clerici quadrata da 8. ilsussidiario.net

CONGRATULAZIONI Complimenti a Anna Tiozzo che ha partecipato a The Voice Kids su Raidue, ricevendo tanti applausi. ORGOGLIO DI CHIOGGIA Qui il video dell'esibizione: https://www.facebook.com/share/v/17gEPkkNRz/ - facebook.com facebook

The Voice Kids VS. C'è posta per te: è guerra d'ascolti tra Antonella Clerici e Maria De Filippi Guarda #TvTalk su RaiPlay x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.